Prvi utsici Sferopulosa nakon 'žurke' u Pireju: Olimpijakos nas je potcenio!

Bili smo baš skoncentrisani, kontrolisali smo utakmicu od početka prve četvrtine. Siguran sam da nas je Olimpijakos malo potcenio, poručio je Janis Sferopulos nakon pobede Crvene zvezde u Pireju nad ekipom Olimpijakosa - 81:73 Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos u Pireju u okviru 30. kola Evrolige - 81:73 (20:8, 23:19, 15:28, 23:18). Tako su crveno-beli došli do 17. pobede, pored čega imaju i 13 poraza.

Nakon velike pobede prve utiske izneo je trener Zvezde, Janis Sferopulos:

- Reakcija je bila sjajna. Bili smo baš skoncentrisani, kontrolisali smo utakmicu od početka prve četvrtine. Siguran sam da nas je Olimpijakos malo potcenio. U drugom poluvremenu smo uspeli da ne ispustimo kontrolu i zaslužili smo da pobedimo - rekao je Grk i dodao:

To se upravo i dogodilo na kraju. Borili smo se do kraja. Bili smo jako fokusirani od prvog minuta, postigli čak 17 poena iz kontre u prvom poluvremenu. U nastavku smo očekivali reakciju protivnika. Imaju kvalitet, igrače koji mogu da nadomeste veliki minus u kratkom intervalu. Prišli su na dva-tri poena. Ali, tada se nismo predali, ostali smo fokusirani i pogodili neke bitne poene u napadu. Vratili smo dvocifrenu prednost i do kraja smo kontrolisali tempo utakmice. Zaslužili smo da pobedimo, zato još jednom čestitam igračima. Velika pobeda, ali ovo treba samo da nam bude zamajac za nastavak sezone, da uhvatimo kontinuitet".

- Da. Pobediti ovde nije lako. Bili smo bez centara, sve je jasno, ali ima još četiri utakmice i moramo da nastavimo, idemo jednu po jednu.

Imao je Sferopulos toplu dobrodošlicu.

- Prvo želim da čestitam Olimpijakosu na 100 godina postojanja. Želim da se zahvalim svim navijačima koji su mi dali tako toplu dobrodošlicu. Uvek su mi u srcu.

Autor: Dubravka Bošković