LOŠE VESTI! Evo šta se dešava sa Nikolom Jokićem i koliko je POVREDA ozbiljna

Najbolji srpski košarkaš, Nikola Jokić propustiće još jedan meč u NBA ligi, pošto se nije oporavio od povrede levog skočnog zgloba objavio je Denver na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži "X".

To znači da najbolji igrač današnjice neće moći da pomogne Denveru u meču u Portlandu protiv Trejl Blejzersa, a koji je na programu od 03.00 časova u noći između subote i nedelje.

Injury Report ahead of tomorrow’s game against Portland:



PROBABLE:

Aaron Gordon (Right Calf Injury Management/Left Ankle Sprain)

Christian Braun (Left Foot Strain)



QUESTIONABLE:

Jamal Murray (Right Ankle Sprain)



OUT:

Nikola Jokić (Left Ankle Impingement)

Julian Strawther (Left… pic.twitter.com/kImBzScnzm