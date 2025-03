SKANDAL! Medvedev zafrljačio reket u zid stadiona u Majamiju: Incident u Americi, Rus se svađao i pravio haos!

Danil Medvedev je doživeo debakl u drugom kolu Mastersa u Majamiju, a poraz od Đaumea Munara iz Španije je prihvatio na jako loš način.

Rus je čak dva puta dobijao opomenu, i to oba puta za bačen reket, ali drugi put je bilo prilično ozbiljno.

Naime, Medvedev je zafrljačio oruđe za rad direktno u zid kuda se kreću skupljači loptica.

Zvižduci su nastupili i Danil je navukao na sebe gnev kojeg nije mogao da se otrese do konačnog poraza.

2 Code violation warnings (2x Racket Abuse) for Daniil Medvedev.



Got broken once again by Jaume Munar.



Munar up 4-1 in set 2. pic.twitter.com/q51RDSXqBg