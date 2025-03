GOTOVO JE! Hrvat je novi trener Dušana Vlahovića, čak se i njemu svidela promena šefa struke!

Sada je sve zvanično, ekipa Juventusa je dobila novog trenera - Tijago Mota je bivši, umesto njega je stigao hrvatski stručnjak Igor Tudor. On je potpisao kratkoročan ugovor, sa mogućnosti da ostane na klupi ekipe iz Torina.

Ono što posebno raduje, jeste i činjenica da je Dušan Vlahović dobio novog trenera nakon što je imao veoma turbulentan period, a pokazatelj je bila njegova reakcija u toku dana. Naime, kada je Fabricio Romano objavio vest o tome da se Moti pakuju koferi, Vlahović je bio jedan od onih koji su tu objavu i lajkovali.

Vlahović nije očigledno uspeo da pronađe zajednički jezik sa Motom, bilo je tu svega, a na kraju ga je fudbaler ostavljao na klupi, dok je zimus doveo i Rendala Kolo Muanija. Jednostavno, nisu se stvari poklopile i ova promena bi trebalo da odgovara Vlahoviću.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.