Željko Obradović jako kratak posle drame sa Mornarom: Ovo je odrađeno kako je odrađeno...

Košarkaši Partizana uspeli su da posle velike drame savladaju Mornar iz Bara, poslednjeplasirani tim ABA lige, u 24. kolu pred svojim navijačima u Beogradskoj areni - 89:84.

Tek u završnih 90 sekundi su Željkovi puleni uspeli da slome otpor Barana, preko Nakića i Nilikine, a trener Željko Obradović je na konferenciji bio jako kratak i rekao je da je očekivao ovakav meč.

- U ovoj seriji utakmica koju smo imali, znali smo da ni ova neće biti nimalo laka, iako je Mornar u situaciji u kojoj se nalazi, igrali su jako dobru utakmicu, sa izvanrednim procentom šuta za tri poena, posebno u poslednjoj četvrtini, gde su šutirali 7/10 za tri. To je to, hvala svim ljudima koji su došli da nas podrže, odrađeno je kako je odrađeno, jer već za dva dana imamo još jednu utakmicu. U četvrtak je nova utakmica protiv Bajerna, tako da, probali smo da rasporedimo snagu i minutažu, to je to.

Dodao je da niko nije povređen, što može da raduje pred duel sa Albom.

- Nije stvar povreda, odlučio sam da se sklone ti koji treba da se odmore. Protiv FMP-a nisu bili Karlik Džons i Brendon Dejvis, sada su se sklonila ova trojica igrača. Nikakav problem, roster nije određen zbog povreda, to je moja odluka da ta tri igrača odmorim i to je to. Sve ostalo što se dešavalo su moje odluke.

