Ko je sve ostao Đokoviću do titule u Majamiju: Italijan kojem je uzeo slavu, Francuz ili Amerikanac, a onda...

Iako bi Novak Đoković trebalo da gleda samo sebe, ne može a da ne privuče činjenica da najboljem svih vremena odavno nije bio ovako olakšan žreb ispadanjem favorita u Majamiju. Nema više Karlosa Alkaraza, a nema više ni Danila Medvedeva ni Stefanosa Cicipasa, a projektovani ljudi mu nisu dolazili ni u drugom i trećem kolu turnira. Taj 100. ATP trofej sada izgleda tri puta realniji nego na startu takmičenja.

Novaku je već zakazan duel osmine finala protiv Lorenca Musetija, Italijana koji sada već duži period orbitira u svetskih Top 20 i imao je nekih prilika u karijeri koje su mogle da ga žestoko proslave. No, baš je tu bio Novak da mu skrati krila, a sebi stavi oreol na kraju puta.

Osam puta su se njih dvojica sreli i Museti da je znao te 2023. godine kada je izbacio Đokovića u Monte Karlu šta će doživeti naredne sezone od istog protivnika, radije bi menjao tu pobedu za brisanje buduće tuge.

Naime, prvo mu je Srbin vratio na istom turniru istom merom a onda ga je bolnim preokretom eliminisao sa Rolan Garosa 3:2. Sve se nastavilo još bolnijim porazom u polufinalu Vimbldona, a kulminiralo je u polufinalu Olimpijskih igara kada je popularni Lore bio pretposlednja stepenica pred zlato.

Ne sija Italijan od starta sezone i nema velikih skalpova. Od Nove godine su a pobedili Munar, Šelton, Martinez i Fis, a Australijan Open mu je jedini turnir gde je stigao do trećeg kola. Ako Novak pokaže makar za jedan nivo bolju predstavu nego protiv Uga Karabeljija, ne bi trebalo da ima problema.

Interesantno je da bi, makar po papiru i projekcijama, srpski teniser imao lakši posao u četvrtfinalu nego u osmini finala. Tamo će ga čekati Sebastijan Korda ili Gael Monfis.

Monfis mu je redovna mušterija, čovek koji je najviše propatio od Novakove ruke, dok je Korda pre dve sezone imao jedan i jedini epski duel sa Đokovićem.

To se dogodilo u Adelejdu u borbi za trofej, a obojica će to pamtiti iz više razloga. Amerikanac je bio u neverovatnoj formi, ličio je na Robina Soderlinga iz najboljih dana, ali je posle dva taj-brejka i tri seta ipak morao da podigne vicešampionski tanjir.

No, Đoković osim po trofeju taj meč pamti i po povredi koja mu je obeležila čitavu tadašnju kampanju Australijan Opena. Mučio se, bio pred predajom, jedva se kretao, ali uspeo da uzme još jedan Grend slem.

Nije to više taj Korda, nije to više igrač koji kada pokaže silu i najveći su na teškim mukama. Sklon je povredama i kiksevima i više bi bilo iznenađenje nego rutina ako dođe do četvrtfinala.

Ovde već dolazimo do dugog štapa, ali ohrabrujućeg papira - najteži protivnik koji bi Novaku u polufinalu mogao da dođe je Kasper Rud.

Norvežanin je još uvek u žrebu iako je Miomir Kecmanović bio praktično na smeč od toga da ga eliminiše sa turnira. On je glavni favorit iz tog donjeg kraka da dođe do polufinala i glavni pretendent da iskoristi eliminaciju Karlosa Alkaraza.

Imajući u vidu da je Kasper mnogo bolji na šljaci nego na betonu, ne bi trebalo zaboraviti da je Rud igrao već i Grend slem finale na toj podlozi. Nikada ga ne bi trebalo otpisivati.

Njemu je prvo protivnik Fransisko Serundolo, a do eventualnog duela sa Novakom bi ga delila još pobeda protiv Grigora Dimitrova ili Brendona Nakašime. Baš je Bugarin taj koji je uz Ruda najrealnija opcija za polufinale.

E, sada, što se tiče finala, teško je predvideti ko bi mogao u borbu za trofej. Naravno, kao prvi nosilac turnira, ističe se Aleksandar Zverev. Ali...

U gornjem delu žreba se još nisu organizovali ni parovi osmine finala, a svaki korak je za Zvereva rizičan. Njegova forma od finala Australijan Opena je zaista problematična. U fokusu je posle očajnih turnira u Buenos Ajresu, Riju, Akapulku i Indijan Velsu. Ovo je baš od Melburna prvi trzaj koji se može staviti uz njegov trenutni rang.

On će se za osminu finala boriti protiv Džordana Tompsona, a po uticaju na ATP listi bi se reklo da su favoriti još Tejlor Fric i Aleks De Minor. No, u takmičenju su još i supertalentovani Žoao Fonseka, Beretini, Menšik, pa i Fis, Tijafo, Šapovalov i Mahač. Videćemo izjutra kako se situacija tačno razvila u tom delu kostura.

Na Novaku je, kao što je rečeno na samom startu teksta, bitno da gleda samo sebe i naredni korak.

NOVI PROJEKTOVANI PUT NOVAKA DO TITULE MAJAMIJA

Osmina finala: Lorenco Museti

Četvrtfinale: Gael Monfis/Sebastijan Korda

Polufinale: Kasper Rud/Grigor Dimitrov

Finale: Aleksandar Zverev/Tejlor Fric/Aleks De Minor



Autor: Jovana Nerić