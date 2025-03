KRISTIJANO RONALDO UŠAO U GINISOVU KNJIGU REKORDA: Ovo još nikome nije pošlo za rukom

Fudbalska reprezentacija Portugala plasirala se u polufinale Lige nacija, pošto je nakon produžetaka savladala Dansku 5:2, dok je u regularnom delu bilo 3:2.

Viđen je veoma zanimljiv meč, a u strelce se ponovo upisao 40-godišnji Kristijano Ronaldo, koji je pre utakmice primio nagradu za ulazak u Ginisovu knjigu rekorda.

Naime, Ronaldo je dobio priznanje za 132 pobede u dresu reprezentacije, što je najviše u istoriji fudbala.

Ipak, iako je dobio nagradu, Kristijano je loše počeo revanš utakmicu četvrtfinala Lige nacija, pošto je promašio penal u sedmom minutu. Na njegovu sreću, ali i cele ekipe, Portugal je uspeo da prođe dalje, te će u polufinalu igrati sa Nemačkom, dok drugi par čine Španija i Francuska.

🚨🏅 Cristiano Ronaldo has just received the Guinness World Record award for the most international wins in history with 132. pic.twitter.com/xfd0Loy46l