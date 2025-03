BOMBA NA POMOLU - JOKIĆEV SAIGRAČ STIŽE U EVROLIGU?! Evropski velikan želi čuvenog Hrvata

Iskusni hrvatski košarkaš Dario Šarić ozbiljno razmišlja o povratku u Evropu.

Šarić je navodno nezadovoljan ulogom i minutažom u Denver Nagetsima, pa razmatra opciju da na leto napusti NBA ligu posle gotovo deset godina.

Španski portal "Encestando" otkriva da je za Jokićevog sigrača ozbiljno zainteresovan Real Medrid, koji uveliko sklapa tim za narednu sezonu.

Dogovorili su dolazak Davida Kramera, u toku su pregovori sa plejmejkerom Asvela Maledonom, a naredna meta je upravo Šarić.

👑 According to Encestando, Real Madrid are evaluating a move for Croatian forward Dario Saric, who has been offered to several EuroLeague teams as his NBA stint nears its end.



Saric, now with the Denver Nuggets, has barely played since mid-January and is open to returning to… pic.twitter.com/87yQUkVVqt