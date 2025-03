Obradović pred Albu: Nadam se da će se igrači oporaviti i biti spremni za sedmicu koja je sigurno ključna za nas, počev od ove utakmice

Košarkaši Partizana u utorak od 20.45 u Beogradskoj areni dočekuju Albu u meču 31. kola Evrolige.

Tim povodom oglasio se Željko Obradović:

- Nadam se da će se igrači oporaviti i biti spremni za sedmicu koja je sigurno ključna za nas, počev od ove utakmice sa Albom, pa onda sledeća sa Bajernom, pa sve ono što dolazi posle toga. Rekao sam već da je bila veoma slaba utakmica (Efes). Probali smo da razgovraramo sa igračima i da vidimo što je to bilo tako. Energetski veoma loš meč, volja, želja, ne na potrebnom nivou, u trenucima koji su bili najbitniji. Ali to nije bilo samo protiv Efesa, već i juče protiv Mornara. Ekipa ne može da shvati ono što je važno, a to je da je faul veliko oružje svakok igrača. Znači, ako tri puta zaredom primaš tri poena, a imaš tri faula do bonusa, onda se postavlja pitanje da li je to stvar koncentracije ili želje i volje. Onda mislim da tu leži glavni problem. U prvom poluvrmenu kada se Efes odvojio, to je bila ta situacija, dva faula do bonusa, pa smo reagovali katastrofalno. Nažalost, ja kao trener mogu da reagujem sa nekim izmenama, ili sam potrošio tajmaut, ili više ne mogu da reagujem, i igrači mora da shvate da su oni ti koji donose odluke. Nije to prvi put, a neće biti ni zadnji - rekao je Obradović.

Istakao je da ekipa nije promenila pristup protiv Mornara u odnosu na meč sa Efesom.

- Igrali smo protiv tima koji je zadnji u ABA ligi, ali koji je odlično šutirao za tri poena. Zadnji tim u ABA ligi, a mi smo nastavili tamo gde smo bili protiv Efesa. Znači, ako ne ubacuješ, onda moraš da znaš zbog čega ne ubacuješ. Procenat šuta je nešto što je najvažnije u košarci. Znači, dobro izgrađene pozicije, i onda procenat šuta raste. Neke moje odluke biće vezane u vezi sa tim - rekao je Željko i dodao:

- Svi igrači su zdravi. Znaju oni veoma dobro šta im ja pričam, nema tu jednog saveta, oko je kompleksan posao. Ono što je najvažnije, naši navijači koji nas prate i podržavaju u svakom trenutku, ne zaslužuju da vide ovu sliku koju su videli na poslednjem meču. Znam koliko mene poštuju, zbog načina na koji me dočekaju kada izađem. Možda je sada trenutak da navijači Partizana to promene i da mene prozivaju, ali i igrače da prozivaju. Jer je nenormalno kako smo igrali tu utakmicu protiv Efesa. E neka svi razmisle, da li ljudi zaslžuju da gledaju ovakav Partizan. Posle svega što smo uradili ove sezone, da ovako odigramo kako smo odigrali protiv Efesa. I to je moj apel igračima, i meni prvom, a i navijačima da su uz tim uvek bili. Ali mi koji smo akteri treba da odreagujemo i da pružimo neko zadovoljstvo u smislu da su nam makar krvava kolena posle utakmuice, i da navijači kažu okej, bar smo se borili, da li smo sve od sebe. A izgledali smo kao da je cela ekipa želela da se završi meč - istakao je Obradović.

Partizan pred duel sa Albom zauzima 12. mesto na tabeli elitnog takmičenja, sa učinkom od 15 pobeda i isto toliko poraza.

Autor: Jovana Nerić