PARTIZAN SLOMIO NEZGODNU ALBU: Zadržao šanse za doigravanje! Dejvis 'iz najboljih dana' junak! (FOTO)

Košarkaši Partizana nisu briljirali, ali su uspeli da dođu do veoma važne pobede u Evroligi. Crno-beli su bili bolji od Albe u meču 31. kola ovog takmičenja sa 85:71, čime su održali svoje nade i snove o plasmanu u dalji tok najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja.

Košarkaši Partizana savladali su na svoom terenu Albu rezultatom 85:71.

Rekao je Željko Obradović još posle meča sa Mornarom u ABA ligi da će taj meč morati što pre da se zaboravi, a čini se da će ista situacija biti i kao sa ovim protiv Albe.

Naravno, Partizan je imao trenutke i na ovom meču kada je izgledao dosta dobro, ali je bilo mnogo više onih koji služe za zaboravljanje prvom prilikom i okretanje ka novim duelima. Veoma slaba prva deonica je mogla da bude kobna po Partizan, da su sa druge strane imali znatno moćnijeg rivala.

Onda je usledio i slab početak druge, međutim, nakon tajmauta Obradovića i zvižduka navijača sve se okrenulo. Partizan je zaigrao bolje, ali se novi pad dogodio u toku treće deonice.

Očigledno fali samopouzdanja igračima Partizana, a izgleda da su ga sada i pronašli nakon ove pobede, posle koje i tinja njihova nada da se nađu među najboljih 10 ekipa.

Krenulo je dosta slabo sa obe strane, neatraktivno i neefikasno. Partizan nije mogao ništa da pogodi na otvaranju utakmice, pošto su crno-beli praktično mašili sve. Jedine poene u prva dva minuta je postigao Frenk Nilikina, kada je pogodio preko Džastina Bina.

Doduše, Partizan je u toj prvoj deonici igrao dosta dobru odbranu, pa iako ih nije išao napad, nisu uspevali ni da prime poene na drugoj strani.

Međutim, tada dolazi serija Albe. Prvo je poene postigao Dejvid MekKormak, a onda je i Bin bio na prodoru, nakon čega je otišao na liniju penala, a sledi i trojka Bejkera - 6:2. Tu već kreće i Partizan da se budi, kada Ife Lundberg ide na liniju penala i pogađa oba.

Ponovo je Alba pogodila trojku, ali dolazi i Vanja Marinković na liniju penala, da bi potom pogodio i Ajzea Majk - 10:11.

Do kraja deonice je uspeo da poentira i Tajrik Džons, ali je Mateo Spanjolo dao jedine poene na samom kraju, kada je uz zvuk sirene bio precizan sa poludistance za konačnih 14:13.

Druga deonica je imala turbulentan početak za crno-bele, pošto je Jani Vecel vezao čak šest poena u prvih minut i po u ovoj deonici.

Tada je Željko Obradović zatražio tajmaut, tokom kog su se začuli i zvižduci od strane Grobara, po prvi put ove sezone na domaćem terenu. Očigledno je to malo i trgnulo Partizan, koji je zaigrao znatno bolje, a probudili su se Vanja Marinković, Sterling Braun i Karlik Džons.

Upravo je ova trojka i uspela da postigne idućih šest poena, da bi im se priključio i Brendon Dejvis koji je pogodio uz slobodno bacanje - 23:25.

Partizan je tu već pretio, došli su i do vođstva, ali je Met Tomas pogodio trojku, a onda je isti igrač i promašio. Došao je Partizan do skoka, novog napada, a Sterling Braun prolazi odbranu kao da je nema i upisuje nove poene, ovoga puta uz faul, nakon čega dolaze crno-beli do vođstva - 27:25.

Do kraja deonice je ekipa Partizana upalila motore, kada je zaigrala dosta bolje. Bonga je pogodio ispod koša na asistenciju Karlika Džonsa. Alba je ušla u krizu, nisu mogli baš da se probude, a Partizan je ređao poene. Ukrao je i Brendon Dejvis loptu i zakucao, da bi u samom finišu i Isak Bonga dao trojku kojom se otišlo na odmor - 40:34.

Treća deonica je počela dobro po Partizan, zaigrali su dosta dobru odbranu, a Brendon Dejvis je upisao poene sa poludistance u dva napada uzastopno. Međutim, nije mogao Partizan da se odlepi. Majk je promašio u kontri, nakon čega je poene upisao Lundberg iz kontre - 48:40.

Nastala je serija crno-belih, Ludnberg je pogodio dva penala, ali je Šnajder na drugoj strani navukao Koprivicu na faul pri košu. Međutim, nastavio je i Bonga da igra dosta dobru utakmicu na obe strane terena. Pogrešio je Hermanson, nakon čega i Karlik Džons pogađa sa poludistance.

Tada Alba vezuje poene, prvo je pogodio Proćida, a onda i Met Tomas, pa i Robert Bejker, kada je Alba prišla na samo tri poena - 59:56, da bi potom Bonga pogodio dva penala za kraj ove treće deonice.

Četvrta deonica je počela poenima Sterligna Brauna i Karlika Džonsa, koji su pogodili dve trojke i tako su praktično zapalili navijače, kada je već bilo jasno da će crno-beli doći do pobede. MekKormak je otišao na liniju penala.

Jednostavno, u ovih poslednjih 10 minuta je sve išlo od ruke i u istom maniru su završili meč.

Partizan trenutno ima skor 16-15 i nalazi se trenutno na 11. mestu.

Crvena zvezda ima skor 17-13 i ostala je na šestom mestu na tabeli.

U ostalim mečevima Fenerbahče je nakon drame i preokreta savladao Pariz, dok je Monako tek u produžetku slomio Žalgiris. Real je na svom terenu, slavio protiv Armanija, a Barselona je u neverovatnoj zavšnici izgubila od Bajerna u Blaugrani. Olimpijakos je doživeo novi poraz, lider Evrolige je iznenađujuće poražen od Asvela u Vilerbanu.

Preostala tri meča na programu su u sredu.

Zvezda od 20 časova igra svoj meč sa Virtusom. Efes dočekuje Baskoniju, a Panatinaikos gostuje Makabiju.

