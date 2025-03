HIT SCENA - NOVAK USRED MEČA ĆASKAO SA SERENOM! Đoković posle trijumfa otkrio o šta je dobacio slavnoj šampionki i šta mu je odgovorila

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izborio je plasman u četvrtfinale Mastersa u Majamiju, pošto je u osmini finala ubedljivo savladao Lorenca Musetija sa 2:0 u setovima - 6:2, 6:2.

Okršaj Novaka i Musetija uživo su pratili bivši argentinski as Huan Martin Del Potro i slavna američka teniserka Serena Vilijams.

Nole je posle trijumfa otkrio da je tokom meča imao zanimljivu konverzaciju sa proslavljenom šampionkom.

"Bilo je sjajno videti Delpa. Mi smo prijatelji, a bili smo i rivali, jako sam srećan što je ovde. Sjajno je imati njegovu podršku iz lože, hvala mu što je došao. A Serena me iznenadila, nisam znao za to. Kad sam pogodio pasing uz linuju, pitao sam je je l' okej, a ona je rekla da nije bilo loše... Ako ona kaže da nije bilo loše, to znači da je bilo fantastično za sve moguće standarde", rekao je Đoković u izjavi posle meča.

Novak će u četvrtfinalu odmeriti snage sa Amerikancem Sebastijanom Kordom, koji je u četvrtoj rundi bio bolji od iskusnog Francuza Geala Monfisa. Meč je na programu u noći između srede i četvrtka (oko 02.00 po srednjeevropskom vremenu).

Autor: Dubravka Bošković