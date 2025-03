DENVER OBJAVIO LOŠE VESTI: Tiču se Nikole Jokića

Srpski košarkaš Nikola Jokić propustio je poslednjih pet utakmica za Denver, a pitanje je da li ćemo ga videti i u narednom koji se igra protiv Milvokija u noći sreda na četvrtak. Denver je objavio kakvi su statusi njihovih povređenih igrača i za Jokića se navodi da je "pod znakom pitanja", što je svakako bolja kategorija od one u kojoj se do sada nalazio.

To znači da će tačno uoči početka meča trener Majkl Meloun odlučiti da li će Nikola Jokić igrati ili će opet presedeti na klupi, a već smo videli kako se to obično završava po Nagetse koji su tokom njegovog niza propuštenih utakmica izgubili tri.



Osim njega, pod znakom pitanja su još i Aron Gordon i Kristijan Braun, dok će utakmicu sigurno propustiti već duže vreme povređeni Daron Holms i "sveže" Džulijan Strouter. Iz ovoga je jasno da Meloun zaista ima ogromne probleme sa povredama ove godine i da mu dodatni problem pravi kratka klupa.

Injury Report ahead of tomorrow’s game against the Bucks:



PROBABLE:

Christian Braun (Left Foot Strain)



QUESTIONABLE:

Aaron Gordon (Right Calf Injury Management/Left Ankle Sprain)



DOUBTFUL:

Nikola Jokić (Left Ankle Impingement)



OUT:

Julian Strawther (Left Knee Sprain)… pic.twitter.com/vOqApqKCw5