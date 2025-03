Nema mu ravnog: Jokić se vratio na parket, napravio čudo i preporodio Denver

Povreda je prošlost, a Nikola Jokić je jači nego ikad. Srpski as nastavio je tamo gde je stao pre pauze. Ponovo je uključen "mod" totalne dominacije.

Denver je na krilima Jokića pobedio Milvoki sa 127:117, a najbolji igrač NBA lige odigrao je fantastičan meč.

Jokić je zabeležio novi tripl-dabl: 39 poena uz 10 skokova i 10 asistencija.

Ni ne treba da naglašavamo da su Nagetsi sa njim u timu delovali kao ozbiljna ekipa, što nije bio slučaj u prethodnih pet mečeva koji je Nikola propustio zbog povrede.

Vodio je konstantno domaći tim do 28. minuta, imali su u nekim momentima i do 15 razlike, ali onda je Milvoki dodao gas i okrenuo na 88:83. Međutim, tada "stvari" preuzima Jokić i uz pomoć Portera i Brauna brzo vraća vođstvo Denver koje do kraja njihov rival nije uspeo da ugrozi.

Kad bi se gosti približili na tri ili četiri poena razlike u poslednjem kvartalu, Jokić bi sve rešavao i vraćao svom timu malo veću prednost.

Posle ovog trijumfa Denver se nalazi na jednu pobedu manje od Hjustona u Zapadnoj konferenciji.

