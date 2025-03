Fanovi besni zbog odlaganja Novakovog meča: Platio sam 1.000 dolara...

Navijači u Majamiju su ostali uskraćeni meča Novaka Đokovića.

Trebalo je da Đoković odigra četvrtfinale mastersa u ovom gradu u Floridi, ali je uz dogovor sa organizatorima i protivnikom Sebastijanom Kordom meč odložen.

Razlog za to je činjenica da se program odužio i da bi njihov okršaj počeo tek oko ponoći po lokalnom vremenu.

Spent $1k in tickets to come see Djokovic play on Miami Open tonight, it got postponed and best they’re doing is offer $10 tickets at the worst seats.



I’m getting rugged irl