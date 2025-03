O ČEMU SE RADI? Nikola Jokić je imao posebnu poruku na patikama koja će oduševiti Srbiju

Košarkaši Denvera pobedili su Milvoki rezultatom 127:117 u utakmici NBA lige, a srpski košarkaš Nikola Jokić se posle povrede vratio u tim, i na ovom meču ostvario novi "tril-dabl" učinak.



Jokić je utakmicu završio sa postignutih 39 poena i po deset skokova i asistencija.

Ono što je navijačima posebno privuklo pažnju tokom ove fantastične utakmice bio je natpis na Jokićevim patikama.

Jokic wearing the Joker 1 GT Denver color ways tonight, which have it labeled as "Somber, Serbia" on them lol pic.twitter.com/iCbjNdIBNy