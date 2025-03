PEŠIĆEVI ORLOVI DOBILI RIVALE ZA EVROBASKET! Evo protiv kojih reprezentacija će naši košarkaši igrati na Evropskom prvenstvu!

Košarkaši Srbije danas su dobili protivnike za Evropsko prvenstvo!

Žreb je održan u Rigi, a tekstualni prenos žreba mogli ste da pratite putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Kuglice su odlučile da naša reprezentacija igra protiv Letonije, Češke, Turske, Estonije i Portugala u grupi A u Rigi.

Podsetimo, Evrobasket počinje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra, ove godine igra se u čak četiri države Kipar (Limasol), Finska (Tampere), Poljska (Katovice) i Letonija (Riga), dok će se sama završnica odigrati u Letoniji.

Evo kako izgledaju sve grupe:

Grupa A (Riga): Srbija, Portugal, Estonija, Letonija, Turska, Češka

Grupa B (Tampere): Nemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska, Crna Gora.

Grupa C (Limasol): Kipar, Italija, Gruzija, Španija, Grčka, Bosna i Hercegovina.

Grupa D (Katovice): Island, Francuska, Slovenija, Poljska, Belgija, Izrael.

The stage is set. See you in #EuroBasket 2025?



📅 August 27 - September 14, 2025 pic.twitter.com/Oda61GPqoW