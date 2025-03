PRVE REČI SVETISLAVA PEŠIĆA NAKON ŽREBA ZA EVROBASKET! Selektor Srbije poziva na oprez: Letonija je, naravno, favorit u našoj grupi

Oglasio se selektor Orlova posle žreba za Evropsko prvenstvo!

Košarkaši Srbije danas su dobili protivnike za predstojeće Evropsko prvenstvo!

Kuglice su odlučile da naša reprezentacija igra protiv Letonije, Češke, Turske, Estonije i Portugala u grupi A u Rigi.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić prokomentarisao je žreb za Evropsko prvenstvo 2025.

- Nikada ni na jednom dosadašnjem Evropskom prvenstvu nije bilo toliko kandidata za medalje i ovo je, zapravo, Svetsko prvenstvo u malom. Na poslednjem šampionatu sveta su dva evropska predstavnika, Nemačka i Srbija, igrala u finalu, a na Olimpijskim igrama su od četiri najbolje ekipe, tri bile iz Evrope – Francuska, Srbija i Nemačka. Osim tih timova, imamo još najmanje šest kadidata za osvajanje medalje na ovogodišnjem prvenstvu. To će biti za nas ogroman izazov i konkurencija. Iz ove perspektive je dobro to što smo u Rigi, da ne moramo da putujemo sa jedne na drugu stranu kontinenta. Ukrštamo se sa najjačom grupom - rekao je Pešić za sajt KSS i potom nastavio:

- U našoj grupi su i Letonija i Estonija koje će biti potpomognute domaćim navijačima. Letonija je, naravno, favorit u našoj grupi. Turska ima izvanrednu reprezentaciju i oni su među kandidatima za medalje. Ono što će biti izazovno za nas jeste to što se ukršamo sa vrlo jakom grupom u kojoj su Litvanija i Nemačka. Mi ćemo se sigurno kvalifikovati u osminu finala, ali će biti važno sa kog mesta u grupi i sa kim ćemo se ukrstiti i to tako treba gledati. Ne treba gledati žreb samo kroz prvih pet protivnika u grupi, već i sa kim se ukrštamo i s kim posle igramo. Mi smo poznati da sve unapred predviđamo, ja takav nisam. Znam samo jednu stvar, a to je da ćemo napraviti dobar plan priprema i da ćemo izabrati protivnike koji nam odgovaraju, da ćemo otići na prvenstvo sto odsto pripremljeni. Naravno, zdravlje igrača biće na prvom mestu, sve ostalo ne zavisi samo od nas - kazao je selektor Orlova.

Autor: Jovana Nerić