LEPE VESTI ZA SRBIJU: Ako budemo drugi pored Engleza, opet ćemo imati lepe šanse za Mundijal! Evo i zbog čega

Fudbalska reprezentacija Srbije je napravila sjajan rezultat potšo je ostala u "A" grupi Lige nacija pobedom protiv Austrije u baražu. Sada Orlove očekuju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, gde se nalaze u izuzetno teškoj grupi sa Engleskom.

Orlovi se nalaze u grupi K, gde će pored njih biti Albanija, Letonija i Andora, ali i Engleska koji je prvi favorit ove grupe. Samimi tim, s obzirom na to da samo jedna reprezentacija ide daleko, biće prava borba za to prvo mesto.

Ukoliko se posmatra snaga i kvalitet ekipa, sigurno su Englezi favoriti, ali su Orlovi već i ranije pokazali da mogu i te kako da uzdrmaju ekipe koje su u takvom položaju.

Međutim, sada je Srbija dobila i jednu izuzetno interesantnu vest. Naime, drugoplasirane ekipe će igrati baraž za plasman na Svetsko prvenstvo, a ogromne šanse za domaćinstvo jednog takvog turnira ima upravo Srbija.

Orlovi imaju čak 97 odsto šanse da budu domaćin na kasnijem kvalifikacionom turniru, što bi moglo da predstavlja ogromnu prednost u ovim mečevima.



Probability of selected teams to HOST the WC playoff semifinal, assuming they end up in the playoffs (as of 27 Mar):



~100% 🇨🇭 Switzerland

99.9% 🇺🇦 Ukraine

99.7% 🇹🇷 Türkiye

99% 🇮🇹 Italy

98% 🇭🇷 Croatia

97% 🇧🇪 Belgium

97% 🇷🇸 Serbia

94% 🇩🇰 Denmark

86% 🇵🇱 Poland

81% 🇭🇺 Hungary

77% 🇬🇷…