POLUFINALE MASTERSA KAKVO TENIS NE PAMTI! Poznato kada Novak Đoković i Grigor Dimitrov izlaze na teren u Majamiju

Srpski teniser Novak Đoković veoma je lako i ubedljivo došao do polufinala turnira u Majamiju, gde ga čeka "komšijski derbi" protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske.

Odlučili su organizatori da ovaj duel između Đokovića i Dimitrova postavi za prvi na programu, pa će tako izaći od 20 časova po našem vremenu na teren.

A pre nego što su stupili na teren, ovaj meč će zvanično oboriti rekord kao najstarije Masters polufinale u istoriji!

STAT:



🇷🇸🇧🇬 Novak Djokovic vs Grigor Dimitrov at the Miami Open will be the OLDEST Masters 1000 semi-final match up in ATP singles history.



😮‍💨 71+ years on the court.



🍷 Ageing like fine wine.



