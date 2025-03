NAJLUĐI MEČ SEZONE U NBA LIGI! Lebron i Dončić u šoku: Poslednjih 10 sekundi su za istoriju (VIDEO)

Los Anđeles Lejkersi doživeli su neverovatan poraz od Čikago Bulsa rezultatom 119:117, iako su na 10 sekundi do kraja imali pet poena prednost

Bulsi su započeli povratak trojkom Patrika Vilijamsa iz ugla, smanjivši prednost Lejkersa na dva poena na 9,8 sekundi do kraja. U teoriji, tim iz Los Anđelesa je trebalo da izvede aut, a potom da neko bude fauliran od strane domaćih igrača. U praksi je to bilo tako što je Lebron Džejms nespretno bacio pas posle kog je Kobi Vajt pogodio trojku.

Šest postignutih poena za samo šest sekundi doneli su Bulsima prednost od 116:115, da bi Ostin Rivs u sledećoj akciji pogodio za 116:117 na 3,3 sekunde do kraja. Bulsi nisu imali tajm-aut, loptu je uzeo Džoš Gidi i pogodio je sa pola terena - uz zvuk sirene, preko Džejmsa.

Ovaj poraz bi mogao biti najgori za bilo koji NBA tim ove sezone, naročito kada se uzme u obzir da su Lejkersi u četvrtoj četvrtini imali čak 18 poena prednosti. Gidi je završio utakmicu sa tripl-dablom, postigavši 25 poena, 14 skokova i 11 asistencija, dok je Kobi Vajt bio najbolji sa 26 poena. Nikola Vučević je imao učinak od 14 poena i osam skokova.

