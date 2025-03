OVO SU SE SVI PITALI! Evo zbog čega je Đoković nosio čudne rukavice tokom meča: Poznato šta se u njima nalazi

Tokom meča protiv Sebastijana Korde u četvrtfinalu Mastersa u Majamiju, Novak Đoković je primećen kako nosi čudan par rukavica - što je privuklo veliku pažnju publike i stručnjaka.

Novak je ovaj duel dobio sa 2:0 u setovima, početak meča je bio savršen za njega i brzo je osvojio prvi set. U drugom se suočio se s problemima, jer je Korda napravio rani brejk i poveo sa 5:2. Iako je delovalo da bi meč mogao da ode u treći set, Đoković je pokazao neverovatnu borbenost, vratio se u igru i izborio taj-brejk, koji je uspešno rešio u svoju korist.

Međutim, ono što je zaista privuklo pažnju jeste neobičan potez Đokovića tokom pauza između gemova. Srpski as je nosio velike plave rukavice, koje je trljao po vratu i licu dok je sedeo na svojoj stolici. Činilo se da je to uticalo na njegovu partiju, jer je odmah nakon toga počeo da igra mnogo bolje.

Novak Djokovic has his foothold back in this second set, and his hands back in these ice gloves. pic.twitter.com/qXNoWaR53d