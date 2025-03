Ibrahimović ne mrda iz kreveta: Svi se pitaju šta se desilo 'neuništivom' Zlatanu

Nekadašni fudbaler, a sada funkcioner Milana, Zlatan Ibrahimović, boluje od jakog gripa, koji ga je prikovao za postelju.

U doba kada Rosonerima ne ide po planu u italijanskom šampionatu, popularni Ibra se suočio sa izuzetno jakim gripom, pa tako nije tri nedelje izašao iz kuće.

O njemu brine supruga Helen, a kao glavni simptomi se navode malakslost, temperatura i opšta slabost organizma.

📰 Di Stefano spoke to @SkySport: Zlatan Ibrahimovic has been absent from Milanello for three weeks due to flu. pic.twitter.com/QMTXTCKPLr