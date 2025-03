UZ SVUK SIRENE SA POLA TERENA! Ljudi, šta je ovo!? Jokić izveo potez sezone!

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je neverovatan poen u pobedi Denvera nad Jutom.

Navikao nas je Nikola Jokić na spektakularne partije tokom prethodnih nekoliko godina u NBA ligi. Slovi srpski centar za najboljeg košarkaša današnjica, a čak i kada ne upiše očekivani tripl-dabl potrudi se da drugim potezom obeleži veče na drugoj strani Atlantika.

Tako je bilo i u noći između petka i subote budući da je postigao neverovatan poen u finišu druge četvrtine na meču protiv Jute. Srpski centar je rešio da šutira u situaciji kada bi malo koji drugi igrač iz NBA lige to učinio.

NIKOLA JOKIĆ HOW DO YOU KEEP DOING THIS ⁉️



ONE-HANDED FROM PAST HALFCOURT TO BEAT THE FIRST-HALF BUZZER 🚨 pic.twitter.com/uOMLN3maCV