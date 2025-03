HIT IZJAVA JOKIĆA POSLE TROJKE ZA TV ŠPICE! Postigao jedan od najluđih koševa u karijeri, pa hladnokrvno izgovorio ovo!

Nikola u svom stilu prokomentarisao potez o kom bruji Amerika.



Još jednu partiju za košarkaške udžbenike prikazao je neponovljivi srpski košarkaš Nikola Jokić.

Denver je ubedljivo savladao na svom terenu Jutu Džez, a najzaslužniji za trijumf bio je čudesni Somborac.

Za tri četvrtine zabeležio je 27 poena, 14 skokova, šest asistencija i četiri ukradene lopte.



Bio je nerešiva enigma za odbranu Džezera. Poigravao se sa rivalima, radio bukvalno šta je hteo na terenu. Dominirao u reketu, delio sjajne asistencije i nestvarnim potezima izluđivao čuvare.

For Jok, it was just another shot 🤷‍♂️ pic.twitter.com/R8FNxS1YrW