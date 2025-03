SPREMITE SE! Evo kada Đoković igra za trofej u Majamiju i jubilarnu 100. titulu u karijeri

Organizatori saopštili tačno vreme finalnog meča.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Mastersa u Majamiju pošto je slavio nad Grigorom Dimitrovim u dva seta.



Tamo ga čeka Čeh, Jakub Menšik, a organizatori su objavili i satnicu finala.

The conductor brings the orchestra to life 🎻



Relentless @DjokerNole advances into a record-extending 60th Masters 1000 final!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/R3kKuooxCn