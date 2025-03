Đoković saznao rivala u finalu Majamija! Evo protiv koga će se boriti za 100. titulu!

Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u finale Masters turnira u Majamiju, gde će se za titulu boriti sa Novakom Đokovićem i to pošto je pobedio Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).

Novak Đoković je saznao protivnika u finalu ATP turnira u Majamiju. Na iznenađenje mnogih, snage će odmeriti sa Jakubom Menšikom, koji je savladao Tejlora Frica sa 2:1 u setovima.

Oba tenisera su uspešno čuvala svoj servis tokom meča, a jedini brejk napravio je Fric u drugom setu, dok je Menšik bio bolji u dva taj-brejka.

Menšik se tako prvi put u karijeri plasirao u finale nekog turnira iz Masters kategorije, a igrao je još i finale u Dohi prošle godine kada je poražen od Karena Hačanova.

