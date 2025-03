Ko je Novakov rival u finalu? Đoković mu jednim pozivom promenio život iz korena! Tada je počela Menšikova bajka (FOTO)

Novak Đoković ima priliku da osvoji jubilarnu 100. titulu u karijeri, a poslednja prepreka na tom putu biće mladi češki teniser Jakub Menšik. Finalni duel Mastersa u Majamiju zakazan je za nedelju u 20 časova, a ovaj meč nosi emotivnu priču u pozadini.

Menšik, koji se već dokazao kao izuzetno talentovan igrač, ne krije da je Đoković imao ogroman uticaj na njegovu karijeru. U jednom intervjuu, mladi Čeh je ispričao kako je sve počelo neočekivanim telefonskim pozivom iz Srbije.

Isprva su mislili da je greška, ali ispostavilo se da ih je zaista kontaktirao Novak Đoković lično. Od tog trenutka, Menšik je imao priliku da uči direktno od jednog od najvećih tenisera svih vremena.

Prisustvovao je njegovim treninzima, posmatrao kako se priprema za mečeve i usvajao navike koje su ključne za uspeh na vrhunskom nivou. Đoković mu je pomogao i kontaktima koji su mu dodatno otvorili vrata u svetu profesionalnog tenisa.

Menšik je više puta isticao da mu je Novak bio i ostao najveća inspiracija. Zahvaljujući njemu zavoleo je tenis, a jedan od njegovih snova bio je upravo duel sa srpskim asom na velikoj sceni, što će biti slučaj u finalu Majamija.

Podsetimo, Đoković je u polufinalu savladao Grigora Dimitrova, a Menšik je bio bolji od Tejlora Frica.



Jakub Menšik

Odmarali smo se kada je, pravo niotkuda, stigao telefonski poziv od Đokovića. Bio sa srpskog broja koji nismo znali. Mislili smo da je prevara, ali je to zaista bio on. Novak je moj idol, možete da zamislite koliko sam bio radostan. Teretana, ručak, oporavak… Sve što je on radio, radio sam i ja. Mnogo stvari sam tada razumeo. Gledao sam ga, trudio da analiziram kako on funkcioniše, kako se zagreva, rasteže, oporavlja. On mi je preporučio mnoge kontakte, dao nam telefonske brojeve. Mnoge stvari su došle na mesto zahvaljujući njemu. Bilo je to pred Vimbldon, tako da sam mogao da posmatram njegove specifične pripreme za grend slem turnir, sve one sitne detalje svakodnevnog života. Moja teniska inspiracija je Đoković. Zbog njega sam počeo da igram tenis, bez njega ne bih bio ovde gde sam. San mi je dvoboj sa njim na Australijan openu. Naravno, ja bih pobedio.