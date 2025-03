ISPISALI ISTORIJU NBA LIGE Ovo nisu uspeli ni Jokić ni Džordan (VIDEO)

Los Anđeles Lejkersi su ostvarili važnu pobedu na gostovanju Memfisu 134:127, a Luka Dončić i Lebron Džejms ponovo su odigrali sjajan meč i bili u centru pažnje.

Lejkersi su furiozno otvorili meč i prvu četvrtinu rešili u svoju korist sa ubedljivih 39:28. Memfis je pokušao da odgovori u drugoj deonici, ali uprkos izjednačenoj igri (33:33), gosti su zadržali dvocifrenu prednost na poluvremenu. Grizlisi su odigrali najbolju četvrtinu u trećem periodu, postigavši 38 poena i smanjivši razliku, ali su Lejkersi sačuvali hladnokrvnost i upisali novi važan trijumf.

LeBron James, Luka Doncic, and Austin Reaves are the first trio in NBA history to record 25 points 5 assists 5 rebounds and 2 threes in a single game



