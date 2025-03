VELIKA BRUKA PRE OLGINE TITULE: Nestvarno je da su tražili od najbolje srpske teniserke da igra na ovakvom terenu!

Olga Danilović će od ponedeljka imati najbolji plasman u svojoj karijeri

Titulom na čelendžeru u Antaliji pobedom protiv Viktorije Himenez Kasinceve u dva seta rezultatom 6:2, 6:3 Olga Danilović je obezbedila skok na 35. mesto na WTA listi.

Meč za titulu je trajao nešto duže od sat i po vremena, a imao je i veliki prekid zbog jake kiše u ovom letovalištu.

Rain delay at the WTA Antalya 125 Challenger tournaments. Courts fully covered in water.



• Following matches suspended:



Olga Danilovic vs Victoria Jimenez Kasintseva



Ciric Bagaric vs Maleckova



Ibragimova vs Kulambayeva



Zheng vs Rocchetti



Guryleva vs Anshba pic.twitter.com/zOcEJvY5ve