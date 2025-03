OBRADOVIĆ ZADOVOLJAN IZDANJEM U SPLITU: Bili smo maksimalno oprezni

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je njegova ekipa bila maksimalno oprezna na današnjoj utakmici ABA lige protiv Splita i da je zabeležila izuzetno važnu pobedu u tom duelu.

"Morate da poštujete sami sebe. Igramo dva takmičenja bez lakih utakmica, uvek je najvažnije da izađeš motivisan, da poštuješ sebe i bilo kog protivnika. Bili smo maksimalno oprezni danas, probao sam da dam šansu nekim igračima koji nisu igrali skoro. Bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih manje dobrih, ali sve u svemu, izuzetno bitna pobeda za nas". naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Partizan je na gostujućem terenu pobedio Split 81:64, u 25. kolu regionalne ABA lige.

"Najvažnije pred ovu utakmicu je bilo to što smo imali jedan dan ovde za dobar trening, posle dve veoma naporne utakmice u Evroligi i što smo dobro skautirali Split. Pretpostavili smo na koji način će da igraju. Najvažnije je poštovati sebe i protivnika, to smo i uradili. Čestitke mojim igračima na pobedi i Splitu na izuzetnoj borbenosti i velikoj želji. Hvala splitskoj publici na dobrom prijemu i lepoj atmosferi u dvorani", rekao je Obradović.

Partizan će svoju narednu utakmicu igrati u Evroligi, na gostujućem terenu u Kaunasu protiv Žalgirisa, a kako bi sačuvali šanse za prolaz u plej-of Evrolige, crno-beli moraju da pobede oba meča do kraja regularnog dela sezone (Žalgiris i Real Madrid).

"Ne verujem da to nešto zavisi mnogo od nas. Igraćemo do kraja protiv izuzetno teških protivnika. Imamo još pet kola do kraja ABA lige, koja nam je takođe veoma važna. Zgusnut je raspored, moramo da iskoristimo dane kad možemo da se odmorimo. Žalgiris je mnogo dobro igrao u nekim utakmicama, gubili su u nekim završnicama. Borićemo se do kraja", zaključio je Obradović.

Trener Splita Veljko Mršić pohvalio je nastup svojih igrača na današnjoj utakmici i rekao da su promašeni šutevi iz reketa i izgubljene lopte bili glavni razlog nemogućnosti njegove ekipe da značajnije smanji prednost Partizana tokom meča.

"Čestitam Partizanu na pobedi i svojim igračima na borbenoj utakmici, protiv dominantnijeg protivnika. Pružili smo na momente dobar otpor, međutim previše smo šuteva iz reketa promašili, imali smo i veliki broj izgubljenih lopti, to nam nije dozvolilo da budemo bliže veći deo utakmice. Bilo je dosta dobrih stvari, nismo se predavali, to je pozitivno", rekao je trener Splita.

Mršić je dodao da je njegova ekipa pokazala dobar nivo želje i borbenosti, ali da njegovi igrači moraju da rade na tome da igraju mirnije i da brže donose odluke.

"Znali smo ko je Partizan, u prvoj utakmici je bila veća razlika nego sada. Zato je to ekipa koja igra Evroligu, zato su to igrači koji toliko vrede, ovakvu ekipu možeš uhvatiti jedino 'na spavanju'. Mi smo dali sve od sebe, 14 skokova u napadu govori dosta, bilo je želje i borbenosti, ali je Partizan bolje koristio svoje ofanzivne skokove. Treba da radimo na boljoj realizaciji, mirnoći i bržem donošenju odluka", kazao je Mršić.

Partizan je prvi na tabeli sa 22 pobede i tri poraza, dok Split zauzima 12. mesto sa skorom 8/17.

