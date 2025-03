NOVAK NAŠAO NAČIN DA PREKRATI VREME: Ovo je pravi hit! Evo kako Đoković čeka početak finala u kome može do 100. titule

Novak Đoković večeras igra u Majamiju jedan od najbitnijih mečeva u karijeri.

Najbolji teniser sveta svih vremena u finalu protiv Jakuba Menšika može da stigne do 100. titule u karijeri.

No, pitanje je da li će se taj meč odigrati večeras po srpskom vremenu. Jer, kiša pravi ogromne probleme organizatorima mastersa.

Pre duela Srbina i Čeha, na centralnom terenu treba da se odigra finale ženskog dubla. Ruska kombinacija Andrejeva - Šnajder povela je protiv Kato - Buksa sa 3:0 u prvom setu, ali je onda meč prekinut zbog provale oblaka.

Novak helped to dry the court for his practice 😄



It's a rainy day in Miami, so expect the match to start a little bit late😕



📹 @djokernole IG pic.twitter.com/Pp9v8KrY3j