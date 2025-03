'NE ŽELIM DA PRIČAM O TOME' Novak posle poraza izašao pred novinare i poručio: Tako je, kako je!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priznao je posle finala Mastersa u Majamiju da je Jakub Menšik bio bolji u ključnim trenucima, da je igrao i servirao sjajno i da je zasluženo stigao do titule.

Novak je poražen u finalu Mastersa u Majamiju od talentovanog Čeha rezultatom 2:0 (7:6 (7:4), 7:6 (7:4)).

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon velikog finala, Nole je skinuo kapu mladom protivniku i čestitao mu na zasluženom trijumfu.

"Čestitam Menšiku i njegovom timu. Nikada nisam srećan kada izgubim, ali on je jedan od tih tenisera gde sam srećniji ako izgubim, da vam budem iskren. Pratio sam ga još od momenta kada je imao 15 ili 16 godina i pozvao sam ga, imali smo neke dobre treninge zajedno. Trenirao je u mom klubu u Beogradu, sjajno je bilo gledati ga kako se razvija i evoluira. Zaista sjajno. Video sam već pre nekoliko godina da će biti svetski igrač. Zaista mi je drago što je iskoristio svoj potencijal. Očigledno da servira sjajno, moćno, precizno, dobija mnogo lakih poena prvim servisom", rekao je Novak.

Nastavio je da hvali igru Menšika.

"Uvek su u češkoj školi imali dobar bekhend, ali i forhend mu je dosta napredovao. Dobro se kreće za visokog momka, kliza i radi dobru kretnju. Još može da napreduje, naravno, Drago mi je što ga vidim tu gde jeste. Dobro se kreće za visokog momka, kliza i radi dobru kretnju. Još može da napreduje, naravno, Drago mi je što ga vidim tu gde jeste".

Priznao je da se nije osećao najbolje na terenu.

"Dva taj-brejka, bio je jedan čudan meč, čudan dan sa odlaganjima zbog kiše, a čudan i zbog mnogih drugih stvari. Nisam se osećao baš najbolje na terenu, ali tako je kako je. Ništa ne oduzimam od njegove pobede", kaže Novak.

Na konstataciju da je izgledao iscrpljeno na terenu, srpski as je rekao:

"Zaista ne želim da pričam o tome. Tu je nekoliko stvari, ali ne želim... Samo sve čestitke njemu. To je to. Ne želim da zvučim kao da tražim neka iskupljenja za poraz".

Insistirali su novinari da Novak kaže nešto više o uslovima u kojima se igralo finale Majamija.

Pitali su ga kako je podneo višečasovno odlaganje i da li je imao problema sa vidom tokom meča.

"Već sam na to odgovorio, ne želim da idem u detalje, ali tako je-kako je. Isti su uslovi za oba tenisera. Morate da prihvatite okolnosti. Pokušao sam da napravim najviše što mogu iz onoga sa čim se suočavam. Ovaj dan je bio mnogo različit od svakog koji se do ovog momenta dešavao u Majamiju", jasan je bio Đoković.

Sumirao je utiske na kraju.

"Sada je malo gorko zbog poraza, ali Majami, kao što sam rekao, mi je doneo mnogo sreće i dosta dobrih osećaja na terenu i van njega. Dobro sam uvek prihvaćen od strane dobrih ljudi i uvek me podržavaju. I sada je to bio slučaj. Gurali su me da nastavim i da smognem snage da se vratim. Zaista sam zahvalan. Sve u svemu, uživao sam. Bio je to dobar niz. Na veliku žalost, završen je porazom u finalu, ali smo danas igrali veoma dobar tenis", kaže Nole.

