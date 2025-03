SRBIJA DOMAĆIN EVROPSKOG PRVENSTVA: Novi vaterpolo spektakl u Beogradu!

Evropska plivačka federacija potvrdila je na svom zvaničnom sajtu da će Srbija biti domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026. godine.

I ne samo to, već da će to prvenstvo biti odigrano u novom formatu takmičenja.

Učestvovaće 16 timova, a turnir počinje grupnom fazom sa četiri grupe po četiri tima, gde će biti odigrano po tri utakmice.

Plasman dalje obezbediće po tri najuspešnija tima iz svake grupe, s tim da će bodovi osvojeni među tim timovima biti preneti u narednu fazu.

Tamo će se oformiti dve grupe po šest selekcija, a svaka će odigrati još po tri meča, nakon čega će po dve najbolje otići u polufinale.

Formira se mali kostur nokaut faze koji će nas do kraja dovesti do novog šampiona Evrope, dok će se ostali boriti za plasman od 5. do 12. mesta.se formira

Utakmice će se igrati na dve lokacije u periodu od 10. do 25. januara.

Autor: Jovana Nerić