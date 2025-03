MIJATOVIĆ PREDLOŽIO NOVOG TRENERA! Šta vi mislite, da li je dobro rešenje?

Predrag Mijatović je često upitan za mišljenje o svom bivšem klubu - Real Madridu, a čalna Radne grupe Partizana se ne libi da iznese svoje mišljenje!

Upitan je o promeni trenera, a ima interesantan stav.

- Anćeloti je uradio sjajan posao u dva razdoblja u Real Madridu. On je trener koji je osvojio najviše titula i mislim da ga niko neće nadmašiti, jer fudbal ide u smeru gde je svakim danom sve manje strpljenja s trenerima i igračima. Niko neće imati tako dugu karijeru da bi ga mogao nadmašiti po osvojenim trofejima. Mislim da bi, bez obzira na to kako završi ova sezona, Ančeloti trebalo da napusti Real Madrid. Florentino Perez bi trebalo da donese odluku da traži drugo rešenje, a ako to može biti Ćavi Alonso, on bi trebao da je opcija broj jedan - rekao je Mijatović.

Imao je Mijatović kao sportski direktor teške poteze, a zahvalio se tada Fabiju Kapelu na saradnji.

- Reći mu da otpusti trenera koji je osvojio Ligu šampiona? Zašto da ne... Doveo sam Fabija Kapela, osvojio je ligu... i otpustio sam ga. Jer nije sledio filozofiju da fudbal vidi iz budućnosti - zaključio je Mijatović.

Autor: Jovana Nerić