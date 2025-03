AMERIČKA SUPERZVEZDA OBOŽAVA JOKIĆA Ne krije koliko mu se divi, njene reči o Nikoli odjekuju planetom

Popularna američka pevačica Sabrina Karpenter, pomno prati dešavanja u NBA ligi.

Svetski poznata zvezda ne krije ko joj je omiljen igrač u najjačoj ligi sveta, a to je, ko drugi, nego Nikola Jokić.

Pevačica je na pitanje o košarci odgovorila bez ikakve zadrške.

- Obožavam da gledam kako igra Jokić. Verujem da je on jedan od najboljih igrača u NBA ligi - rekla je Sabrina.

Istakla je da Srbin zaslužuje da bude MVP.

- Da, svakako. Verujem da on zaslužuje da osvoji još jednu MVP nagradu i ove godine. Najbolji je!



Singer Sabrina Carpenter reveals in a new interview that her favorite NBA player is Nikola Jokic.



“I love watching Jokic play. I believe he’s the best players in the NBA and I believe he deserves to win another MVP this year.”



Do you agree with Sabrina Carpenter?!? pic.twitter.com/qkPGuUBclP