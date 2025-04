BRUKA VEJNA RUNIJA: Vršio nuždu na ulici, preti mu krivično gonjenje

Uriniranje na javnom mestu je ozbiljno krivično delo u Velikoj Britaniji

Legendarni fudbaler Vejn Runi uhvaćen je kako mokri uza zid tokom divljeg noćnog provoda u Londonu sa svojim prijateljima.

Bivša zvezda Mančester junajteda i engleske reprezentacije viđena je kako vrši nuždu na ulici naočigled brojnih svedoka.

Vejna bi ova sramota mogla skupo da košta. Minimalna kazna je novčana i iznosi 1.000 funti, a može da bude čak i krivično gonjen, ukoliko neko podnese žalbu pošto je uriniranje na javnom mestu krivično delo u Velikoj Britaniji.

Wayne Rooney has been pictured weeing against a wall after making an appearance at the British Boxing Awards 2025 at The Langham Hotel on Friday night.



Every man in the world has done this once in their life. 🤣 pic.twitter.com/kCbJ05epvh