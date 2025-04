BOKSER SE SRUŠIO USRED BORBE, PA PREMINUO: Bivši šampion jedva stajao, nije mu bilo spasa (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Nigerijac Gabrijel Oluvasegun Olanrevadžu (40) je pao u ringu tokom borbe, hitno je prebačen u bolnicu gde je proglašena njegova smrt.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se da je bokser tokom borbe u Akri, prestonici Gane, jedva stajao na nogama neposredno pre nego što je pao.

Gabrijel se teturao po rignu i borio da ne padne bez ikakvog kontakta. Sudija i njegov protivnik nisu primetili da je potrebno da se borba zaustavi, a Nigerijac je nekako uspeo da drži gard još neko vreme.

U tom periodu je pretrpeo nekoliko udaraca rivala, a onda je u jednom trenutku opet krenuo da se ljulja. Ovaj put je pao na konopce.

Sudija je počeo da odbrojava 10 sekundi, koliko bokseri imaju vremena da se podignu iz nokdauna. Međutim, ubrzo je shvatio o čemu se radi, prekinuo je borbu i pozvao lekare u ring.

Bokser je odmah prebačen u bolnicu, a njegova smrt je konstatovana 30 minuta nakon što je primljen.

Lokalni mediji tvrde da se veruje da je bokser doživeo srčani zastoj, ali uzrok smrti nije potvrđen.

Oglasio se Bokserski savez Gane (GBA).

- Oluvaseguna je Nigerijski bokserski odbor proglasio zdravstveno sposobnim sa njegovom sertifikacijom kao profesionalni bokser pre nego što je GBA odobrio međunarodno takmičenje.

Nigerian boxer, Gabriel Oluwasegun Olanrewagu has tragically passed away after suffering a fatal seizure, during a boxing match against Ghana’s John Mbanugu, at the Bukom Boxing Arena last night. pic.twitter.com/CZes74L8PS