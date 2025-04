'NE MORA SVAKO SELO DA IMA KLUB! NIJE TO NORMALNO...' Rasim Ljajić zagrmeo, otkrio koliko fudbalskih klubova ima u Srbiji i podržao predlog o reformi

Prvi čovek Privremenog organa FK Partizan Rasim Ljajić smatra da je ideja o smanjenju lige na 12 klubova dobra.

Polemika se vodi već godinama. Mnogi veruju da bi Super liga Srbije bila kvalitetnija ukoliko bi u njoj igralo manje klubova od sadašnjih 16.

Ideja i predlog generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije Branka Radujka je da u elitnom rangu bude 12 ekipa.

Rasim Ljajić je to podržao.

- Srbija ima više od 2.500 registrovanih klubova. Broj je možda sada i veći, nije to normalno. Ne mora svako selo da ima klub. Nema koncentracije kvaliteta, privreda ne može da izdrži takav sistem. Pomažu lokalne samouprave, država, svi - rekao je Ljajić za "Sportski žurnal" i dodao:

- Smanjenje Superlige na 12 klubova apsolutno je na mestu. Složio bih se i sa modelom od dve grupe Prve lige sa po 12 ili deset klubova. Od Beograda do severa jedna liga, niže druga grupa. Predlog gospodina Branka Radujka zaslužuje podršku. Smanjili bi se troškovi, kvalitet igrača i trenera došao bi do izražaja. O problemima trenera niko ne priča, pet-šest njih vrte se po klubovima.

Delovalo je da će sve biti gotovo i da će od sezone 2026/27 Super ligu igrati 12 ekipa, a u međuvremenu su se pojavili timovi koji žele da se liga smanji na 14 klubova. Među njima je i Crvena zvezda, koja se zbog toga obratila FSS-u.

Na pitanje o aktuelnoj temi je nedavno odgovorio Srđan Blagojević, trener Partizana. On je poručio da postoje veći problemi od broja klubova u ligi.

- Nisam se udubljivao u tu tematiku, jer na to ne mogu da utičem. Moj fokus je bio na takmičarskom ritmu i onome što je ispred nas, a treće, ako treba da se izjasnim, iako nisam ni gledao plan, moje je mišljenje da nama nije problem broj klubova, to nije ključna stvar, već odnosi i relacije unutar tog takmičenja i to treba da popravimo kako treba, a da li je 20, 18, 16, 12, to je manje bitno - rekao je Blagojević.

Autor: Dalibor Stankov