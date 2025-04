Novak Đoković odgovorio Menšiku, u važnoj objavi poručio: Uživaj...

Novak Đoković nije uspeo da osvoji svoju 100. titulu u Majamiju, pošto je u velikom finalu poražen od mladog Čeha Jakuba Menšika.

Vrlo brzo nakon meča, Novak se oglasio i ostavio poruku svom mlađem kolegi.

- Čestitke, Jakube! Ovo je tvoj trenutak! Uživaj i nastavi da težiš ka još većim uspesima.

Đoković je takođe iskoristio priliku da se zahvali organizatorima turnira u Majamiju:

- I hvala t, Majami Open. Sjajan turnir, neverovatna podrška. Nadam se da ću se uskoro ponovo vratiti.

Srpski as nije uspeo da podigne jubilarnu titulu, ali je još jednom pokazao sportski duh i pružio podršku novoj generaciji tenisera.

Congratulations Jakub. This is your moment! Enjoy it and keep striving for more 💪🙌.



And thank you, @MiamiOpen 🙏🏼. Great tournament, amazing support. Hope to be back again soon. pic.twitter.com/r539OqiR9G