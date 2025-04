FIBA: Srbija prvi favorit za zlato na Evrobasketu

FIBA je objavila najnoviji Power Ranking za EuroBasket 2025, a Srbija je zauzela prvo mesto, čime je postavljena za prvog favorita za osvajanje zlata na predstojećem prvenstvu.

Evopsko prvenstvo se održava od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine, a domaćini su četiri zemlje, uz završnicu u Letoniji.

Srbija će na EuroBasketu 2025 nastupati u grupi A u Rigi, gde će se sastati sa selekcijama Letonije, Češke, Turske, Estonije i Portugalije. Žreb, koji je održan u Rigi, pokazao je da je Srbija imala sreće jer su izbegli najteže rivale, ali neće smeti da podcene nijednog od svojih protivnika.

Ono što je dodatno značajno za srpski tim je činjenica da neće morati da menja lokaciju tokom takmičenja, što može biti olakšanje u napornim danima kada se igraju mečevi grupne faze.

