Sara Ćirković: Započeli smo pripreme, jedva čekam da uđem u ring u banjalučkom 'Boriku'

Plemenita veština je rezervisana za istrajne, jake, hrabre, disciplinovane. Jak temelj kompletne ličnosti u sportu gde konstantno sam sebe testiraš i ispituješ sopstvene mogućnosti i hrabrost su jedini garant uspeha do kojeg nije lako stići. Ženska boks reprezentacija Srbije satkana je upravo od takvih, jakih, istrajnih, doslednih, motivisanih dama, šampionki za jasnom vizijom kako profesije kojom se bave tako i života.

Svetsko IBA prvenstvo u boksu za žene koje je pre dve nedelje završeno u Nišu donelo nam je svetsko zlato, ali i bronze koje sijaju kao zlata. Među bronzanim devojkama nalazi se i aktuelna seniorska i šampionka Evrope u konkurenciji do 22 godine, 20-godišnja Sara Ćirković koja je kao juniorka bila neprikoskovena na planeti i Starom kontinentu. Od kako je stupila na međunarodnu takmičarsku scenu Sara je nizala pobedu za pobedom, navikla nas je na najsjajnija odličja, kao i samu sebe. Sanjala je svetsko zlato koje je izostalo na SP u Nišu, ali Ćirkovićeva nije posustala, u njenim šakama još ima puno baruta koji želi da iskleše svetsko zlato što će imati priliku već 27. aprila 2025. u Banja Luci na „IBA Champions Night“ spektaklu.

“Iako je Svetsko prvenstvo završeno nedavno, imam ogromnu motivaciju i želju za ovaj meč jer u Nišu nisam postigla rezultat koji sam želela. Zahvalna sam Svetskoj bokserskoj asocijaciji IBA na ovom pozivu kao i našem bokserskom savezu, započeli smo pripreme i jedva čekam da uđem u ring u banjalučkom “Boriku”. Još ne znam ko će biti protivnica, ali bih volela da dobijem priliku da se revanširam predstavnici iz Maroka za poraz u Nišu. Ono što je sigurno, ko god bude biću maksimalno spremna za ovaj meč i pružiti i više od maksimuma” – ističe srpska boks šampionka Ćirković.

Aktuelna seniorska i šampionka Evrope do 22 godine u olimpijskom boksu, srpska boks zvezda Sara koja je rođena u Zvorniku u Republici Srpskoj i boksuje za selekciju Srbije, boksovaće za svetsku profesionalnu titulu u Banja Luci. IBA „Noć šampiona“ u banjalučkom „Boriku“ doneće sudare osvajača medalja na Olimpijskih igrara, Svetskih i Еvropskih prvenstava. Ćirkovićeva je rešena da još jednom obraduje Srbiju i Republiku Srpsku, ovaj put svetskim zlatom.

“Ono što me posebno raduje jeste to što ovaj meč boksujem u Banja Luci, u Republici Srpskoj i znam da će hala “Borik” biti ispunjen do poslednjeg mjesta, a Banja Luka kao grad boksa, šampiona Marijana Beneša i Antona Josipovića daje mi posebnu motivaciju. Boks je u mojoj krvi, boks je moj život i svi moji dani ispunjeni su radom na ostvarenju samo jednog cilja, a to je zlato sa svih takmičenja na koja idem. To je tako uvek bilo i tako će i biti sve dok budem bila aktuelna bokserka i aktivni akter u ringu” – zaključila je Sara Ćirković.

Autor: Snežana Milovanov