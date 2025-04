POKLONITE SE 'DOKTORU' IGRE! Nikola Jokić ušao u istoriju NBA lige

Velika vest za Nikolu Jokića tokom utakmice Denvera i Minesote...

As Denver Nagetsa postao je tek peti centar u istoriji lige koji je uspeo da postigne 800 trojki u karijeri.

Pre Jokića, samo četvorica centara uspela su da dostignu ovu impresivnu brojku, što dodatno potvrđuje njegovu veličinu i značaj u modernoj košarci. U pitanju su Karl-Entoni Tauns (1113), Bruk Lopez (1066), Nikola Vučević (891) i Al Horford (870).

Jokić je još jednom pokazao da ove sezone šutira sjajno...

Nikola Jokic becomes just the 5th center in NBA history to reach 800 career 3PM. pic.twitter.com/baAX9DmYEN