ZA NJIH KAŽU DA SU 'PALČICA I DŽIN', IMALI SU ČAK DVA VENČANJA! Ovo je žena Bobija Marjanovića - kada se oni pojave, svu se okreću! (FOTO)

Boban Marjanović i Milica Krstić su par čija je ljubav jaka kao stena i oni tu svoju ljubav pokazuju svima.

Boban Marjanović jedan je od najuspešnijih košarkaša današnjice. Pored izvanredne karijere, Boban ima i dobar porodični život koji je stvorio uz suprugu Milicu Krstić sa kojom je dobio dva sina.

Milica i Boban su se, navodno upoznali na rođendanskoj zabavi zajedničkog prijatelja, a ljubav se desila odmah. Par je u braku od 2014. godine i prošle godine su proslavili jubilej.

Boban i Milica žive i u Srbiji i van granica naše zemlje, jer košarkaša porodica prati tamo gde karijera od njega zahteva da se pojavi.

Milica i Boban su imali dva venćanja. Jedno venčanje su imali u Srbiji 2014. godine, da bi se iste godine venčali i na plaži u Meksiku.

Par uživa da kuva zajedno, a često svoje kulinarske trikove dele na društvenim mrežama.

Ljubav između supružnika je očigledna, a mnogim su simpatiči kada ih vide zajedno jer je razlika u visini više nego očigledna.

Dok je Boban visok 221 centimetar i predstavlja jednog od najviših sportista u Evropi, njegova Milica je visoka 161 cm.

Njihova visina je često predmet raznih komenara na društvenim mrežama:

"Neki komentari su toliko smešni da me do suza nasmeju“, rekla Milica tokom intervjua za The Daili Mail. "Naravno, ima i negativnih komentara, ali kada je čovek srećan i zadovoljan onim što ima, ne obraćaju pažnju na takve komentare."

