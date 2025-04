Ovako je Vestbruk upropastio magičnu noć Nikole Jokića: A samo je trebalo zicer da ubaci...

Odigrao je Nikola Jokić jednu od svojih najboljih partija u NBA ligi, upisao je 61 poen i ostvario rekord karijere protiv Minesote, ali je Denver ipak poražen posle dva produžetka - 140:139!

Jokić je postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je ostvario tripl-dabl sa 61 poenom, jer je imao i po 10 skokova i asistencija, a pogađao je iz svih pozicija – 18/29 iz igre, 6/11 za tri poena i 19/24 sa linije slobodnih bacanja.

Činilo se da će Jokić postati apsolutni junak i da će utakmica ostati upamćena kao jedno od njegovih najvećih remek-dela, nakon što je Denver poveo sa 139:138 manje od 20 sekundi pre kraja drugog produžetka. Međutim, šokantan rasplet doneo je drugačiji ishod.

Naime, Entoni Edvards je u ključnom momentu bacio loš pas, a Denver je imao brzu kontru pri vođstvu od jednog poena. Kristijan Braun je dodao loptu Raselu Vestbruku, koji je mogao da smiri igru i sačeka faul ili da lagano položi za vođstvo od tri poena.

Russell Westbrook steal

Russell Westbrook missed layup

Russell Westbrook foul on a 3PA



Nickeil Alexander-Walker sinks two FTs to win in 2OT.pic.twitter.com/3xJLjEOuLp