NOVAK ĐOKOVIĆ JE NAJVEĆI ŠAMPION! Martina Navratilova zadivljena stavom srpskog tenisera, morala javno da mu se obrati

Novak Đoković nije uspeo da osvoji svoju 100. titulu na mastersu u Majamiju, ujedno i sedmu na Otvorenom prvenstvu Floride. Poražen je od mladog Čeha Jakuba Menšika - 6:7, 6:7.

Iako je imao ozbiljnih zdravstvenih problema pred početak meča, kada mu je bilo potpuno zatvoreno oko, Novak Đoković bio je dostojanstven posle poraza. Nije želeo da traži opravdanja, samo je poručio da je mladi Jakub Menšik zasluženo pobedio i da sva slava pripada njemu.

- Ne želim previše da pričam posle poraza. Ovo je Jakubov trenutak... I momenti za njegov tim i njegovu porodicu. Čestitam. Neverovatan turnir. Prvi u dugoj seriji. Boli me da priznam, ali bio je bolji - rekao je Novak Đoković.

Legendarna teniserka Martina Navratilova, Čehinja sa američkim pasošem, bila je zadivljena stavom i rečima Novaka Đokovića. Iako je često umela da kritikuje najboljeg tenisera svih vremena, posebno zbog njegovog stava da se ne vakciniše protiv kovida, Navratilova je sada izrazila poštovanje prema Đokoviću.

