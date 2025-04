ŠOK SCENA - LUKA MODRIĆ DAVIO BIVŠEG SAIGRAČA! Hrvat 'eksplodirao', pa zgrabio za vrat čoveka sa kojim je bio u sajajnom odnosu! (FOTO)

Ovako besnog ga nikada nismo videli...

Real Madrid se plasirao u finale Kupa kralja, pošto je u revanš utakmici polufinala posle produžetaka na svom terenu odigrao nerešeno 4:4 protiv Real Sosijedada.

Real je u prvoj utakmici pobedio 1:0, pa je ukupnim rezultatom 5:4 prošao u finale, drugi put u poslednje tri sezone.

U finišu utakmice desio se incident u kom je glavni akter bio iskusni as Mardiđana Luka Modrić.

Hrvatski fudbaler je izgubio živce i zgrabio za vrat svog bivšeg saigrača Takefusa Kuba. Nije poznato šta je tačno razljutilo Modrića, pa je ovako reagovao.

Zanimljivo, Kubo i Modrić bili su izuzetno bliski dok je Japanac nastupao za Real. Kada je došao u Madrid Luka ga je sjajno prihvatio, pa je u svojim izjavama često isticao da je Modrić fudbaler koji ga je najviše impresionirao.

Modrić i Kubo kiedyś. Kubo przyszedł do Hiszpanii jako ambitny, pełny szacunku, pewny siebie ale spokojny gość. Ale potem poszedł do Getafe, do Mallorki i teraz do psów RSSS. To nasza wina, że oddaliśmy go do bastionów antimadridismo. Jaki inny ma być?pic.twitter.com/n7x1WBflAV