Amerikanac gađa u metu! Napao ESPN i medije, ponizili su Jokića

Džej Vilijams, bivši NBA košarkaš, kaže da tripl-dabl Nikole Joića od 61 poena, 10 skokova i 10 asistencija nije dobio pažnju koju zaslužuje.

Nikola Jokić je do istorijskih brojki došao u porazu Denvera od Minesote (140:139) posle dva produžetka. Sad je u vrlo malom i posebnom društvu, uz njega su samo Džejms Harden i Luka Dončić upisali tripl-dabl sa 60 poena, ali srpski centar ima najbolji košgeterski tripl-dabl, jer je ubacio 61 poen.

Vilijams je opleo po ESPN-u i medijima, smatra da nisu Jokiću posvetili pažnju koju zaslužuje,da ga ne cene kao ostale NBA zvezde.

"Da su Lebron Džejms ili Stef Kari imali 61 poen, 10 skokova i 10 asistencija u ovo doba godine, ugasili bismo internet, a ESPN bi o tome pričao dva dan. Ali, kada Jokić to uradi, to je normalno veče. Zašto? Zato što ne izgleda da je deo svega, jer nije upadljiv, glasan... Ali, on je već nadmašio Šekila O'Nila, Hakima Olajdžuvona, pa čak i Karima Džabara. Samo se plašimo to da kažemo", napisao je Vilims na društvenoj mreži "X", bivši NBA košarkaš Čikago Bulsa, drugi pik na draftu 2002. godine.

Potom je poentirao rečima koje će čuti svi Amerikanci.

"Jokić nije samo najbolji igrač na svetu, on već gradi jedno od najvećih nasleđa koje smo ikada videli. Mediji se i dalje ponašaju kao da je to slučajno".

Ubacio je Džoker protiv Minesote 61 poen za rekord karijere, što je najviše ove sezone od jednog igrača, a imao je i 10 skokova i isto toliko asistencija. To je takođe tripl-dabl sa najviše ubačenih poena, do je ovo bio njegov 31. tripl-dabl u sezoni, a 161. u karijeri. Prvi je igrač sa 60+ poena i 50+ odigranih minuta još od Majkla Džordana, a 53 minuta na parketu mu je takođe najveći broj minuta koji je odigrao na jednoj utakmici do sada. Treći je igrač ali je i prvi koji je izgubio sa 60+ tripl-dablom. Do sada su 60+ tripl-dabl imali Džejms Harden i Luka Dončić sa tačno 60 poena. Upisao prvi tripl-dabl od 60+ poena za centra, dok se izjednačio sa Viltom Čemberlenom po broju tripl-dablova za centra u jednoj sezoni (61). Postao je prvi igrač ikada sa 60+ poena, 10+ skokova, 10+ asistencija i 5+ pogođenih trojki na meču. On i Stef Kari su jedini u ovoj deceniji sa 50+ poena, 10+ skokova, 8+ asistencije i 5+ trojki i to su uspeli da urade u istom danu, jedina dva bivša MVP igrača koja su postigla po 50+ poena iste večeri. Postao je Jokić i peti centar u istoriji NBA sa 800 trojki, pošto su pre njega to još uspeli Karl Entoni Tauns (1113), Bruk Lopez (1066), Nikola Vučević (891) i Al Horford (870).

Autor: Aleksandra Aras