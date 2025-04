VIDEO JE MAČKU, A ONDA... Neobično ponašanje jednog od najboljih fudbalera sveta (VIDEO)

Kristijano Ronaldo igra sjajan fudbal u dresu Al Nasra u Saudijskoj Arabiji. Nažalost, njegov klub će i ove sezone ostati bez titule, ali to izgleda ne nervira toliko Portugalca.

Kristijano Ronaldo uvek je dobro raspoložen, a kamere su ga uhvatile pri dolasku u trening centar Al Nasra.

I onda neverovatna scena. Klub iz Rijada u sportskom centru ima maskotu, jednog mačka, koji se sprijateljio sa fudbalerima, a čini se posebno sa portugalskim fudbalerom.

Kada je video mačka na ulazu, Kristijano Ronaldo ga je pozdravio mjaukanjem. I naravno, odmah je dobio odgovor od pitome životinje, pa je fudbaler Al Nasra još jednom pozdravio mačora. Ovaj video odmah je postao viralan na brojnim društvenim mrežama, sa nekoliko miliona pregleda.

Cristiano imitates the sound of a cat before entering the training headquarters today 🤣 pic.twitter.com/gxBMxZIjDK