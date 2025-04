Neviđeni skandal u svetu tenisa! Bugarin odmah DISKVALIFIKOVAN! (VIDEO)

Bugarski teniser Aleksander Donski diskvalifikovan je sa čelendžera u Italiji, a razlog za takvom odlukom je neverovatan.

On je nakon završetka poena u italijanskom gradu Barleti pogodio rivala, a nakon toga usledile su neverovatne scene.

Simone Agostini je odigrao volej, nije to uradio baš najčisitije, loptica je uz mnogo sreće prešla mrežu, što je razbesnelo Bugarina.

Donski je svom snagom udario lopticu pravo u Simonea Agostinija.

On je odmah uz bolnu grimasu sačekao fizioterapeuta. Supervizor i sudija su odlučili da ga suspenduju.

Alexander Donski was defaulted earlier after smashing the ball in frustration following a missed break point, accidentally hitting his opponent Simone Agostini in the head.



Physio came on court, supervisor and umpire decided to disqualify him.



