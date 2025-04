LEBRON SE PREVIJAO OD BOLOVA, PA ISPISAO NOVE STRANICE ISTORIJE! Pogledajte snimak! (VIDEO)

Popularni Kralj je sada među Top 10 strelaca u istoriji Lejkersa.

Košarkaši Golden Stejta savladali su na gostovanju Los Anđeles Lejkerse rezultatom 123:116 i tako došli na deobu šestog mesta koje garantuje direktan plasman u plej-of NBA lige.

Lejkersi su ostali na petoj poziciji, ali sada imaju samo jedan trijumf više od Voriorsa, pa nas do kraja regularnog dela sezone očekuje žestoka borba na Zapadu.

Junak važnog trijumfa gostiju bio je fantastični Stef Kari, koji je meč završio sa 37 poena, tri skoka i šest asistencija. Šutirao je 10/21 iz igre, a ubacio je i četiri trojke iz 11 pokušaja.

Pratili su ga Podziemski sa 28 poena i Kuminga sa 18 postignutih poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Lebron Džejms, koji je na ovom meču ušao u istoriju Lejkersa. Ubacio je popularni "Kralj" 33 poena, prešao granicu od 11.000 poena u dresu slavne franšize i sada je među Top 10 strelaca u istoriji Lejkersa.

LeBron went down hard after running into Kuminga 😳



He got up and appears to be OK pic.twitter.com/yMipIbBZ0a